Bernardeschi, futuro tra Siviglia e Atletico Madrid

La Juventus sti sta muovendo sul mercato per cercare di migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri e per tornare ai massimi livelli in Italia e in Europa. Oltre che in entrata, i bianconeri stanno lavorando anche in uscita, con alcuni giocatori che hanno già lasciato la squadra bianconera a parametro zero e sono ancora alla ricerca di una nuova sistemazione. Se Morata è tornato all'Atletico Madrid e aspetta di capire cosa fare nel futuro, Paulo Dybala, che sembrava a un passo dall'Inter, è finito nel mirino di atri club italiani, Milan e Napoli, con i rossoneri che sembrano essersi portati in vantaggio nelle trattative per la Joya.