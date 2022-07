Calciomercato Juventus, Firmino: nuove voci. Sprint Zaniolo: “C’è l’accordo”

Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, molti media inglesi stanno rilanciando la candidatura di Roberto Firmino in ottica Juventus. Un nome - c'è da dirlo - che per ora non trova particolari risconti qui in Italia. Ma in Inghilterra se ne continua a parlare parecchio. I colleghi di oltremanica sottolineano come la Juve sia convinta di poter acquistare Firmino ad un prezzo molto favorevole, visto che l'attaccante brasiliano è in uscita dal Liverpool, dove è chiuso dal recente arrivo di Darwin Nunez. In particolare, il The Mirror scrive: "Firmino, a soli 12 mesi dalla scadenza del suo attuale accordo, sta attirando l'interesse della Juventus, che ritiene di poterlo prendere per meno di 20 milioni di sterline. Il Liverpool non è interessato ad uno scambio con Adrien Rabiot. Ma il club inglese sta pianificando colloqui con Firmino e i suoi agenti nelle prossime settimane". In attesa di ulteriori sviluppi sul fronte Firmino, in queste ore è arrivata anche una grande novità per un altro grandissimo obiettivo di calciomercato della Juventus, Nicolò Zaniolo <<<