Calciomercato Juventus, news da brividi: “Via De Ligt, poi Zaniolo e altri 2”

Ormai i margini per un riavvicinamento delle parti pare praticamente impossibile, per non parlare poi dell'eventuale rinnovo. Anche perché, registrata la volontà di De Ligt , pure la Juve ha serenamente preso atto della situazione, aprendo senza troppi indugi alla cessione del centrale olandese. Il messaggio - ribadito anche da Arrivabene - è chiaro: chi non vuole rimanere, è libero di andarsene.

Libero di andarsene sì, ma ovviamente al giusto prezzo e alle condizioni della Juventus. E la Vecchia Signora per liberare Matthijs de Ligt, chiede tanti soldi cash. La richiesta parte dai 120 milioni della clausola, ma la cifra può essere ovviamente trattata. Per un'offerta che si avvicini ai 90/100 milioni di euro, i bianconeri potrebbero dare il via libera all'ex Ajax. Il Chelsea è in forte pressing, è il club più attivo su De Ligt, mentre in seconda battuta ci sono le due di Manchester. I Blues però stanno per mettere l'acceleratore e nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti e una nuova proposta da parte del Chelsea. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà su Twitter ha lanciato un messaggio abbastanza eloquente: "DL… Blues". Poche lettere, ma che non lasciano comunque spazio all'immaginazione. Saranno ore calde su De Ligt. Ma non solo. Già perché in queste ore è arrivato un annuncio abbastanza clamoroso riguardante i colpi in entrata che potrebbero essere sbloccati dalla cessione di De Ligt <<<