Bergomi: “Kean? Gli serve giocare con continuità alla Juve”

Beppe Bergomi , ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua a Sky Sport, parlando anche di Kean , punta della Juve . Ecco le sue parole: "Berardi? È un giocatore forte, che fa gol, il campionato dà già l'indicazione e ha segnato molto, contro la Juventus, l'Inter ha fatto bene e anche in nazionale appena ne ha avuto l'occasione ha segnato.

Kean? Gli servono una continuità di prestazione, capire quanto spazio avrà e secondo me ne avrà tanto per come gioca nella Juventus con 4 punte che devono ruotare molto.