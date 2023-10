Juve, Danilo out contro il Milan: ecco le alternative tra certezze e suggestioni

Danilo l’insostituibile non ce la fa: il difensore brasiliano non potrà scendere in campo nel big match di domenica sera quando i bianconeri scenderanno sul campo del Milan. Galeotta fu una gara, giocata venerdì sera e valevole per la qualificazione al prossimo Mondiale, che il brasile ha giocato e pareggiato contro il Venezuela. Al termine del primo tempo, Danilo è rimasto negli spogliatoi perché ha sentito indurire la coscia sinistra. Subito apprensione, in casa Juve, per un giocatore che ha giocato il 100% dei minuti giocabili fin qui in campionato.