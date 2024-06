Bergomi su Cambiaso: “Con lui non risolvi nulla, serviva più spinta”

Beppe Bergomi, ex calciatore, ha detto la sua su Cambiaso, calciatore della Juventus, impegnato con la Nazionale.

Beppe Bergomi, ex calciatore, ha detto la sua su Cambiaso, calciatore della Juve, protagonista con la Nazionale azzurra. Ecco le sue parole a Sky: “Pensiamo a Cambiaso: non è un attaccante esterno, ma un quinto. Il suo ingresso è stato una soluzione difensiva, così non risolvi nulla. Mi sarei aspettato un cambio di modulo da parte del ct e continuo a credere che l’Italia, per le convocazioni che ha fatto e quindi per i calciatori che oggi ha a disposizione in Germania, debba valutare il ritorno alla difesa a tre, con un centrocampo diverso e un giocatore avvicinato a Scamacca o comunque al centravanti”.