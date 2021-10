Barzagli: “Se la Juve dovesse vincere sarebbe il colpo del KO per l’Inter”

Intervistato ai microfoni di Dazn, la leggenda bianconera Andrea Barzagli ha parlato del derby d'Italia tra Inter e Juventus

redazionejuvenews

Dopo la vittoria in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol, l'Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare la Juve di Massimiliano Allegri. Domenica alle 20.45 andrà in onda il derby d'Italia, uno dei big match più importanti del campionato italiano di Serie A. Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre, che non possono permettersi di perdere punti per strada per poter continuare la rincorsa al Napoli primo in classifica. Sarà un match di altissimo livello, tra due delle squadre più forti del campionato italiano di Serie A: il risultato è aperto ad ogni possibilità.

Intervistato ai microfoni di Dazn, la leggenda bianconera Andrea Barzagli ha analizzato la partita: «Credo che sarà una partita determinante, anche solo per il valore storico del derby d'Italia. Nessuna delle due vorrà perdere. Secondo me, però, la Juve deve provare ad andare a Milano per vincere, ma sarà importante che non esca sconfitta. Comunque ha ripreso la solidità che mancava a inizio campionato, i giovani stanno iniziando a capire cosa vuol dire essere alla Juventus. L’Inter deve riscattare la sconfitta con la Lazio, sta concedendo qualcosa in più ma ha dei valori altissimi e dei giocatori fenomenali. Sarà una partita veramente di altissimo livello".

"Ci arriva meglio la Juventus, per le ultime prestazioni - ha continuato l'ex difensore. L’Inter non vorrei che abbia accusato un pelo la partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: ha fatto una vittoria contro il Sassuolo, con molte distrazioni ma vinta di qualità, e con la Lazio ha subito di nuovo tre gol. Sono tanti per una squadra che vuole vincere il campionato. E' importante che l’Inter domenica faccia una partita importante, cercando di non subire gol. Sarà a San Siro, avrà il proprio pubblico e sarà una grande sfida, ma se vince la Juventus è il colpo del definitivo KO».