Allegri: “Abbiamo giocato male ma il risultato ottenuto è ottimo”

L'allenatore bianconero ha parlato nel post partita della sfida contro lo Zenit.

SULLA GARA - "Il risultato è ottimo. 9 punti in 3 partite senza subire go ci danno fiducia. Bisogna fare delle scelte migliori rispetto a quelle fatte alla fine sull'1-0 non possiamo permetterci di concedere quel tipo di punizioni come accaduto nel finale di oggi. Bisogna fare meglio anche quando la palla arriva tra le linee e dobbiamo migliorare molto sotto questo punto di vista".

SULLA QUALITA' DELLA SQUADRA - "La qualità della squadra la possono migliorare tutti e non solo Dybala. Lo stesso Chiesa, o Bernardeschi possono entrare in maniera piu pulite e ci dobbiamo lavorare sopra. Non mi piace dire che è la mia Juve perche non lo è, è una rosa di giocatori importanti. Abbiamo giocato male ma abbiamo vinto e spero che questo sia di aiuto per la trasferta di domenica".