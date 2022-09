Bargiggia: “Allegri vorrebbe far giocare titolare Milik al posto di Vlahovic”

Paolo Bargiggia , giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a "1 Football Club", parlando della Juventus . Ecco le sue parole: "Non sono anti-Allegri, ma i bianconeri hanno un grande potenziale, eppure non rendono al meglio. Comunque bisogna sottolineare che sulla prestazione della squadra incide tanto l'operato del tecnico. Il primo tempo della gara ha dimostrato che non è stato effettuato nessun upgrade. Max continua a cambiare formazione ed assetto tattico. Chi gli ha suggerito di mettere Kean accanto a Vlahovic? Con l'ingresso di Milik la Juve è diventata più vivace. Queste situazioni, tuttavia, nascono dalle necessità del momento. Avanti di questo passo, il tecnico ridurrà l'attaccante serbo ad un pacco ingombrante. S e potesse, Allegri farebbe giocatore titolare Milik. Scegliere Bonucci per calciare il rigore di ieri sancisce la mancata fiducia nell'ex viola".

Sull'errore arbitrale del gol di Milik: "Il nostro paese è molto calciocentrico, il livello di chi fa giornalista sportivo non è eccessivamente elevato. Comunque non è assolutamente una scelta da giustificare. Tuttavia, non è facile, però, far cambiare la cultura e i gusti degli italiani che leggono i giornali e guardano la TV".

Sull'Inter: "I nerazzurri sono stati tenuti in piedi da Handanovic, un portiere sicuramente in fase calante. Sono cresciuti nel finale, dopo una gara disputata sottotono. L'Inter, dunque, è ancora in difficoltà soprattutto con squadre come il Torino, le quali giocano ad alta intensità. Vanno segnalate le prime crepe di stima tra i tifosi milanesi ed Inzaghi. Tanti sono i dubbi dei supporters nerazzurri circa il valore del tecnico. Da troppo tempo si sono riaccese le voci di una possibile cessione da parte degli Zhang, questo non aiuta la crescita dell'ambiente nerazzurro. La flessione fisica tipica dell'allenatore emergeva al termine del campionato, stavolta, invece, siamo soltanto alle battute iniziali. È una squadra vecchia atleticamente, logora, in particolare Skriniar e De Vrij in difesa. Anche per motivi finanziari, questo club non ha avuto la lungimiranza di rinfrescare la rosa a differenza del Napoli, dal valore assoluto non eccessivamente elevato".