News Juve – Il duro annuncio in diretta: “Provvedimenti seri da subito”

Rimangono ancora accesissime le polemiche arbitrali riferite alla parti della Juventus contro la Salernitana. In particolare a far discutere è il gol annullato a Milik nei minuti finali. La decisione della terna arbitrale, coadiuvata dal Var, di non convalidare la rete dell'attaccante polacco è sicuramente un tema importante di discussione. Ma non può costituire l'alibi di fronte ad una squadra che non ha ne gioco ne anima.