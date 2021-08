Il Barcellona vince anche senza Messi. Pjanic non convocato, e la Juve…

Il Barcellona vince la prima partita senza Messi. Pjanic non convocato. La Juventus osserva attentamente l'evolversi della situazione.

redazionejuvenews

Ieri è iniziata una nuova era in casa Barcellona. Per la prima volta dopo 16 lunghissimi anni, la squadra squadra blaugrana è scesa in campo senza Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino non ha potuto rinnovare il suo contratto con la squadra spagnola, bloccato dalle nuove regole finanziare imposte da La Liga. Per questo la Pulce ha deciso di firmare con il PSG di Mbappe e Neymar, andando a formare un tridente da sogno. Nonostante l'assenza pesantissima, il Barcellona non può fermarsi e deve cominciare aguardare al futuro. Vittoria per 4 a 2 alla prima giornata contro il Real Sociedad, a segno Pique, Sergi Roberto e doppietta per Braithwaite. Non convocato Pjanic... la Juventus osserva alla finestra.

Il rapporto tra il centrocampista bosniaco e la squadra spagnola sembra essere ai minimi termini. Arrivato lo scorso anno dalla Juventus in uno scambio per Arthur, l'ex Roma non ha convinto. In una situazione economica delicata come quella che sta vivendo il Barcellona, il pesantissimo ingaggio del bosniaco è un macigno di cui i blaugrana si liberebbero ben volentieri. Per il trofeo Gamper contro la Juventus Pjanic era stato convocato, salvo poi rimanere in panchina per tutta la partita ed essere fischiato dai tifosi presenti allo stadio. Ieri invece l'allenatore Ronaldo Koeman ha preferito lasciarlo direttamente in panchina, chiaro segnale che il giocatore non fa più parte del progetto tecnico del club.

Massimiliano Allegri apprezza molto le doti di Pjanic e sarebbe ben felice di riaverlo alla Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo e il classe 1990 sarebbe un innesto di grande qualità ed esperienza. Il Barcellona pur di liberarsi di lui sarebbe anche disposto a pagare circa il 20% del suo ingaggio. La dirigenza bianconera studia il colpo, consapevole però di dover prima vendere qualcuno per fargli spazio. L'indiziato numero uno rimane Aaron Ramsey, ma per il gallese non è ancora arrivata nessuna offerta.