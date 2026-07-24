Kerim Alajbegović, attaccante bosniaco classe 2007, continua ad essere uno dei nomi più seguiti dai maggiori top club europei in questo calciomercato estivo. Sul giovane talento del Bayer Leverkusen, ci sarebbe anche la Juventus, che secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano negli ultimi giorni avrebbe avuto dei contatti con il suo agente.

Le parole di Fabrizio Romano

Nel consueto appuntamento con il focus di mercato, Fabrizio, attraverso un video caricato sul proprio canalesi è espresso così su Kerim

”Quella di Kerim Alajbegović è una vicenda interessante, da seguire. L’Atalanta nonostante un’offerta fatta al Bayer Leverkusen ancora non ha chiuso e sta incontrando delle difficoltà nell’operazione. C’è ancora della strada da fare. Si è mosso il Chelsea su richiesta specifica di Xabi Alonso, è un giocatore che il tecnico spagnolo conosce e che seguiva proprio al Leverkusen. Ma per il Chelsea sarebbe un progetto di giocatore futuro, quindi ne studierebbero la traiettoria magari con un prestito.

In Italia durante questa settimana, oltre all’Atalanta, Napoli e Juventus hanno avuto nuovi contatti con gli agenti del giocatore. Sia Napoli sia Juve hanno telefonato per prendere ulteriori informazioni e capire se può esserci margine per un’operazione. Per il momento si parla di contatti e scenari ma attenzione ad Alajbegović perché l’Atalanta che ha provato ad accelerare in questo momento non ha garanzie. Il Chelsea come con Palestra può sparigliare il mercato, ma Napoli e Juve continuano a telefonare. È una vicenda da tenere sotto controllo”