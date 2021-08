Juventus-Atalanta: Dybala subito TOP, Ramsey ancora FLOP

La Juventus vince l'ultima amichevole estiva contro l'Atalanta. Ottima prestazione per Dybala, delude ancora Ramsey.

redazionejuvenews

Nell'ultima amichevole estiva prima dell'inizio del campionato, la Juventus vince meritatamente contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini per 3 a 1. Vittoria importante per gli uomini di Massimiliano Allegri, contro una delle squadre più forti della Serie A che anche ieri sera ha dimostrato tutto il suo valore. In vista del match contro l'Udinese di sabato prossimo, Max non può che dirsi soddisfatto dai suoi, meno dalla dirigenza, incapace di regalargli il tanto atteso centrocampista. Anche ieri sera, infatti, il reparto difensivo e quello offensivo hanno giocato su ottimi livelli, mentre ha nuovamente deluso il centrocampo. Aspettando uno tra Manuel Locatelli e Miralem Pjanic (o magari entrambi), la Juventus è costretta ad affidarsi di nuovo ad Aaron Ramsey in cabina di regia.

Il centrocampista gallese è senza ombra di dubbio il peggiore del match. Schierato ancora come play davanti alla difesa, Ramsey ha mostrato molte indecisioni, senza mai riuscire ad impostare il gioco. E in fondo come biasimarlo: dopo una vita da trequartista ed incursore, cambiare ruolo non deve essere affatto facile. Allegri continua a schierare l'ex Arsenal più per necessità che per scelta tecnica, ma è ormai chiaro a tutti quanto serva alla Juventus un rinforzo a centrocampo. Per il momento l'esperimento Ramsey mediano è completamente bocciato.

Al contrario, è ottima la prima partita stagionale di Paulo Dybala. Il fantasista argentino sarebbe dovuto essere la stella di questo precampionato, ma un lieve infortunio muscolare ha fermato ai box la Joya. Sceso in campo per la prima volta ieri sera, il classe 1993 ha subito stupido per condizione fisica ed atletica: tantissimo movimento, una vera e propria spina nel fianco per la retroguardia avversaria. E a sbloccare il match all'ottavo minuto è proprio Dybala, con una grandissima conclusione in scivolata si sinistro, che si stampa sul palo ed entra in rete. Prestazione decisamente convincente per il numero 10 bianconero, che sembra molto carico per l'inizio della nuova stagione.