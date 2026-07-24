Torna il consueto appuntamento con la gara in famiglia tra la Juventus e la Next Gen. L’incontro è in programma per lunedì 17 agosto alle ore 18:00 e rappresenterà l’ultimo vero test di livello prima dell’avvio del campionato.

Da oggi la vendita dei tagliandi

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società bianconera comunica che a partire dalle ore 12:00 di oggi, sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere al match:

“Torna all’Allianz Stadium uno degli appuntamenti più attesi che precedono l’inizio della nuova stagione. Prima del via ufficiale alle competizioni, la Prima Squadra affronterà la Juventus Next Gen nell’ormai tradizionale amichevole in famiglia, un’occasione speciale per vedere all’opera i bianconeri e i giovani talenti del Club. L’incontro è in programma lunedì 17 agosto alle ore 18:00 e rappresenterà l’ultimo test prima dell’avvio del campionato.

La vendita dei biglietti inizierà venerdì 24 luglio alle ore 12:00 nei posti disponibili, a partire da 5€.

Inoltre, sono previste tariffe speciali a partire da 1€ per tutti i tifosi affiliati: gli abbonati 2026-27, gli Juventus Member, i soci iscritti negli Official Fan Club e i possessori di Juventus Card potranno infatti acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti anche per i propri amici bianconeri.

Questa partita vedrà una grande novità per tutti i tifosi che saranno presenti all'Allianz Stadium: per la prima volta, infatti, il 100% dei biglietti sarà in formato digitale e per accedere allo stadio sarà sufficiente avere con sé il proprio smartphone.

Tutti i biglietti della partita potranno essere caricati sull'app Allianz Stadium, oppure semplicemente aggiunti all'Apple Wallet o Google Wallet (Android) del proprio cellulare con tecnologia NFC.

Acquista ora il tuo biglietto e scarica gratuitamente l'Allianz Stadium app disponibile sia per Apple sia per Android.

Ti aspettiamo!”