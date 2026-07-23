La dirigenza bianconera continua il pressing per Franck Kessie, attualmente svincolato dopo l’esperienza in Arabia e alla ricerca di una nuova avventura in Europa. Il suo profilo, riscuote un consenso unanime all’interno dello staff tecnico e dirigenziale. La candidatura del centrocampista ivoriano trova infatti la piena approvazione di Spalletti, Carnevali e Massara; quest’ultimo, in particolare, ne conosce bene le qualità avendolo già gestito durante l’esperienza al Milan.

Per le idee tattiche del tecnico toscano, il profilo dell’ivoriano rappresenta l’innesto perfetto: garantisce dinamismo, esperienza internazionale e duttilità tattica. Tutte caratteristiche che aumenterebbero senz’altro il livello della rosa bianconera.

La trattativa resta complicata in particolare per la parte economica, ma si potrebbe anche sbloccare a breve, la volontà dei bianconeri è quella di chiudere al più resto.

L’offerta della Juventus

Dopo aver terminato la propria avventura con l’Al-Ahli, il centrocampista si trova attualmente svincolato e aspetta la chiamata della Vecchia Signora. Per rientrare nel campionato italiano, tuttavia, il classe 1996 sa bene di dover accettare un importante sacrificio economico.

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero presentato un'offerta di un contratto triennale a 4,5 milioni di euro. Ora la palla passerà a Kessie, che a breve potrebbe prendere una decisione su quale sarà il suo futuro.