La Juventus continua ad avere un solo in cima alla lista degli obiettivi per rinforzare il reparto offensivo: Randal Kolo Muani. L'attaccante francese è il prescelto della Vecchia Signora, che ci sta lavorando dalla fine della scorsa stagione e ora anche il giocatore sta spingendo sempre di più per trasferirsi a Torino.

Il centravanti francese, rientrato dal prestito al Tottenham è fuori dai piani di Luis Enrique, in attesa di nuovi sviluppi sul suo futuro il giocatore si sta allenando ma non insieme al resto del gruppo. Giovanni Carnevali sta portando avanti i contatti sia con il club francese che con gli agenti del giocatore, sui quali anche grazie all'ottimo rapporto stanno provando a fare leva per convincere il Psg ad abbassare le pretese economiche.

Nuova offerta al Paris Saint-Germain

Al momento la richiesta del club parigino per Kolo Muani continua a restare sulla base dei 50 milioni di euro. Stando a quanto riporta Sky Sport, la Juventus starebbe cercando di avvicinarsi a quelle cifre e nelle ultime ore ha presentato una nuova offerta al Psg.

I dirigenti bianconeri restano quindi di conoscere ben presto una risposta e di capire come evolverà la situazione. Il giocatore intanto continua a manifestare la sua voglia di tornare in bianconero. Nei sei mesi passati a Torino nella seconda parte della stagione 2024-25 si è trovato molto bene e tornerebbe di corsa; come sarebbe tornato l'estate scorsa, quando la Juve provò a riprenderlo ma anche in quel caso la trattativa non fu facile.

Kolo Muani non esclude Pellegrino

L'idea della dirigenza bianconera è quella di consegnare a Luciano Spalletti due centravanti. Il primo sarebbe Kolo Muani, considerato il titolare nella formazione tipo del tecnico toscano, il secondo andrebbe a ricoprire il ruolo di vice. E in questo senso il profilo sul quale si sta lavorando è quello dell'argentino del Parma Mateo Pellegrino, per il quale ci sono già stati dei contatti con il suo agente con l'obiettivo di capire la fattibilità dell'operazione e gli eventuali costi.