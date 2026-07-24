La Juventus è chiamata a risolvere al più presto la situazione legata al portiere. Con Michele Di Gregorio ormai destinato ai saluti, la dirigenza bianconera deve ora accelerare i tempi per consegnare a Luciano Spalletti il sostituto dell’ex Monza.

La linea condivisa da Carnevali e dal tecnico toscano è chiara: acquistare un portiere che possa alzare il livello della rosa, sia sul livello tecnico che su quello della personalità. Stando a quanto viene riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la lista comprenderebbe tre profili.

Il sogno rimane il “Dibu”

In cima alla lista della Juventus c’è sempre il “Dibu” Martinez. Il portiere dell’Aston Villa resta il preferito del mister bianconero, desideroso di aggiungere carisma, esperienza e personalità al reparto difensivo. Tuttavia, i Villans non sono disposti a scendere sotto la richiesta iniziale dei 13/14 milioni al fronte dell’offerta della Juventus di 6 milioni. Una distanza che al momento sembra difficile da colmare, nonostante la volontà del giocatore sia quella di trasferirsi a Torino.

Vicario e Suzuki le alternative

Viste le complicazioni nell’affare Martinez, prende quota il nome di Guglielmo Vicario. Il portiere non rientra nei piani tattici di Roberto De Zerbi, e salterà anche la tournée estiva con il Tottenham. Una situazione che apre le porte alla Juventus: i bianconeri infatti potrebbero acquistare il giocatore a cifre più contenute. I contatti con gli agenti dell’ex Empoli ci sono già stati, con il classe 1996 che avrebbe già aperto al ritorno in Italia.

Infine c’è la suggestione Zion Suzuki. A margine dei dialoghi con Federico Cherubini per il centravanti Pellegrino, Carnevali ha esplorato la fattibilità della trattativa. La valutazione di 30 milioni di euro rende l’operazione complessa, ma non è escluso che la Juventus possa comunque fare un tentativo.