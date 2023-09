Gli auguri a Fabio Cannavaro: l’ex bianconero compie 50 anni

Sul Corriere della Sera in edicola oggi l'ex calciatore ha tracciato un bilancio della sua carriera . Ecco le sue parole: "É una tappa importante. L’età della serenità, ecco. Oggi sono un uomo più vecchietto (ma anche no), mi sento bene e in forma e di questo ringrazio Dio. Tiro la linea: ho fatto calcio ad alti livelli, ho iniziato nella squadra della mia città, ho vinto in piazze importanti. Sono l’ultimo italiano che ha un Pallone d’Oro in bacheca. Ho avuto fortuna? Forse sì. Ma sono stato anche bravo a farmi trovare pronto. Bisogna saperci salire sui treni, quando passano. Non ho mollato nulla. E mica è finita".

La storia d'amore con la Juve

Il 30 agosto 2004 Fabio Cannavaro - dopo Napoli, Parma e Inter, in ordine cronologico- in rotta con la dirigenza nerazzurra approdò alla Juve sotto la guida di Fabio Capello. Il suo debutto con la maglia bianconera avvenne il 12 settembre in occasione del match contro il Brescia. Dalla stagione 2004/5 fino a quella successiva, poi tre stagioni in Liga assieme al Real Madrid per poi tornare nuovamente a Torino per l'annata 2009/10. Dopodiché l'addio al calcio giocato. L'ex Pallone d'oro ed ex Campione del Mondo nel 2006, ha collezionato in tutto 128 presenze con la maglia delle Juventus a cui si aggiungono 7 centri.