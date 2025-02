Araujo: “Juve? Ero tranquillo, sapevo che volevo restare al Barcellona”

Nel corso del mercato di gennaio Araujo è stato accostato con forza alla Juve ma alla fine è rimasto al Barcellona: le sue parole

Nel corso del mercato di gennaio Araujo è stato accostato con forza alla Juve ma alla fine è rimasto al Barcellona. Intervistato da Sport il difensore uruguagio ha detto: “Ero tranquillo perché sapevo che volevo restare. Ci sono state trattative sui dettagli del contratto con il club, ma è normale. Torni dopo essere stato fuori per sei mesi e ci sono cose da discutere. Ma sono stato sempre molto chiaro su questo. E lo si vedeva anche da come ho giocato nella finale di Supercoppa. Dubbi? No. Come ho detto, stavamo negoziando, e c’erano fattori che non dipendevano da me”.

Juve, le parole di Araujo

“Il futuro? Se dipende da me, resterò. Sono felice a Barcellona e credo che gli anni migliori siano davanti. Ho vissuto i momenti economici difficili del Barça, e ora voglio godermi i momenti positivi. Ho investito in questo club e quando le cose erano difficili, sono rimasto. Ho avuto molte opportunità di andarmene, ma ci credevo, volevo restare. Credevo che avremmo girato la situazione e saremmo andati avanti. E ora è il momento di godersela. Mi sento importante qui, la mia famiglia è felice a Barcellona, e spero di rispettare l’intero contratto. Ecco perché ho firmato un accordo a lungo termine”, ha concluso. Nel frattempo una voce parla di Theo Hernandez alla Juventus: “Vi dico che…” <<<