Theo Hernandez alla Juventus: "Vi dico che..." / Calciomercato

La Juventus sta ragionando su come muoversi in vista della prossima stagione. Il calciomercato, come sempre, farà la differenza

Il calciomercato della Juventus regalerà sorprese importanti

La Juventus esce dalla Coppa Italia e mette in discussione tutto il progetto su cui si sta lavoroando da settembre. Thiago Motta sembra non avere più in mano niente. Né lo spogliatoio, né le idee. Ecco il motivo per cui, sotto sotto, la società si starebbe già guardando intorno. Non tanto per un addio repentino, quanto – invece – per avere la possibilità di progettare da subito quello che potrà essere il cammino del prossimo anno. Visto che in questa stagione, l’unica cosa che è rimasta in piedi, è legata al raggiungimento del quarto posto. In tal senso, possiamo sicuramente dire che – come sempre – a fare la differenza sarà il mercato. Una ragione in più per credere che alcune voci che stanno circolando in merito, siano particolarmente serie. Una di queste, porta addirittura a Theo Hernandez.

E’ una voce pesante che fa semplicemente un’addizione. Due più due. Il giocatore rossonero è in rottura con il Milan. E per questa ragione, le possibilità di un addio al termine dell’anno sono alte. Altissime. Così come quelle di Cambiaso, che dalla Juventus potrebbe trasferirsi altrove. A fare due più due, ci ha pensato anche il giornalista Niccolò Ceccarini. Che a RBN ha detto: “Sulle voci riguardanti Theo Hernandez non so nulla, so solo che il francese è in uscita e il Milan cercherà di monetizzare. Chiaro che se la Juve dovesse cedere Cambiaso dovrà trovare anche un degno sostituto e il rossonero nonostante la stagione negativa è da considerare tra i top mondiali nel ruolo“. Insomma, bisognerà tenere gli occhi bene aperti. Perché più di qualcosa potrebbe accadere. E sempre parlando di Juventus, attenzione al massimo: potrebbe esserci un altro scambio da urlo con Douglas Luiz <<<