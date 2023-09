Angelozzi: “Con la Juve abbiamo buoni rapporti extra-calcistici”

Guido Angelozzi , dirigente del Frosinone , ha detto la sua in conferenza, parlando della Juve . Ecco le sue parole: "Quella di Boloca l'operazione più importante. C'erano tante difficoltà e in partenza tutti erano pessimisti.

Lavorando in un certo modo a mettere in mostra dei calciatori e abbiamo dovuto provarci di un calciatore come Daniel. C'è stata una plusvalenza importante e abbiamo anche avuto la possibilità di prendere due calciatori che hanno già fatto la serie A come Harroui e Marchizza. Da lì è partito tutto. Nella trattativa abbiamo messo anche di mezzo Turati.