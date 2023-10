Ancelotti: “La Juve senza le coppe può lottare per lo Scudetto”

Carlo Ancelotti, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua a Radio Serie A, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Arrivare in finale Champions è difficile per tutti. Dirlo oggi chi arriva in finale è un terno al lotto, il percorso è molto lungo, si deciderà tra cinque-sei mesi, non certo adesso. Sicuramente hanno tutte la possibilità di passare il turno.