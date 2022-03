Juventus, il report della seduta di allenamento di oggi

Dopo la cocente eliminazione in Champions contro il Villarreal, la squadra bianconera è tornata a lavorare sul campo in vista di domenica.

L'amarezza è tanta. La sconfitta di ieri per 3-0 subita all'Allianz Stadium contro il Villarreal è stata un duro colpo per tutti. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nella gara di andata in Spagna, c'era infatti fiducia per il passaggio del turno, che invece è sfumato in un secondo tempo da incubo, dopo le occasioni mancate nella prima frazione. Ma ci sarà poco tempo per smaltire la delusione. Domenica in campionato ci sarà la sfida contro la Salernitana di Davide Nicola. Una partita da vincere per scacciare i fantasmi della disfatta europea e cercare di mantenere o allungare la distanza dalle inseguitrici per la lotta al quarto posto. E poi magari provare a consolarsi guardando in alto in classifica. Oggi la squadra è tornata a lavorare sul campo alla Continassa, come si legge nel report della seduta, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.