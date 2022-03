Juventus, Locatelli è positivo al Covid. Il comunicato

Dopo la sconfitta di ieri, costata l'eliminazione in Champions, arriva un'altra brutta notizia. Con la Salernitana emergenza a centrocampo.

Piove sul bagnato in casa bianconera. Dopo la cocente eliminazione di ieri sera negli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal , arrivano altre brutte notizie per la Juventus . Oggi infatti è stato rilevato un nuovo caso di positività al Covid: si tratta di Manuel Locatelli . Ma andiamo a leggere il comunicato ufficiale del club bianconero.

Juventus Football Club comunica che oggi è emersa la positività al Covid-19 di Manuel Locatelli . Il calciatore, in accordo con l’autorità sanitaria locale, è già stato posto in isolamento".

Un altro assente pesante per Massimiliano Allegri, che a centrocampo deve già fare a meno di Weston McKennie e Denis Zakaria. In vista della partita di domenica all'Allianz Stadium con la Salernitana quindi saranno a disposizione solo due centrocampisti di ruolo: Arthur e Adrien Rabiot. Possibili che il mister cambi modulo, che adatti qualcuno come Bernardeschi o Cuadrado, oppure che possa far esordire dal primo minuto un giovane come Fabio Miretti.