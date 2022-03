Scamacca: “Juve o Inter? Farò una scelta con il cuore”

L'attaccante del Sassuolo si è raccontato in un'intervista al Corriere dello Sport, tra la sua esplosione, la Nazionale e il proprio futuro.

redazionejuvenews

Quest'anno ha trovato continuità ed è esploso definitivamente. Gianluca Scamacca è uno degli attaccanti più interessanti della Serie A e i suoi numeri lo dimostrano. In campionato sono arrivati già 12 gol in 27 partite, che lo pongono al sesto posto della classifica dei marcatori, assieme al compagno di squadra Domenico Berardi. Anche grazie a lui, il Sassuolo sta facendo un altro campionato di ottimo livello con 40 punti, a -8 dalla zona europea. Oggi il classe '99 si è raccontato in un'intervista al Corriere dello Sport.

Il bomber neroverde, con le sue prestazioni e i suoi numeri, è quindi finito inevitabilmente nel mirino di tanti grandi club, in Italia e in Europa. Tra questi sicuramente anche Juventuse Inter. Queste le sue parole: "Non ci penso, non mi sono mai posto limiti. Quando dovrò decidere, lo farò con il cuore. All'estero ci sono andato già una volta, non mi spaventerebbe rifare una scelta del genere. Le voci degli interessamenti di grandi club fanno piacere, sono uno stimolo. Ma io non seguo troppo il calciomercato e certe situazioni non si concretizzano in fretta".

Il 91 del Sassuolo poi ha parlato del suo passato, le giovanili della Roma: "Roma è casa mia. La Roma è stata una parte del mio percorso e della mia storia. Ho dei bei ricordi dei momenti che ho passato lì. Non ho assolutamente rimpianti. Ho preso un'altra strada e sono contento di quello che ho fatto".

Davanti a sé invece vede la Nazionale, che sarà impegnata negli spareggi per andare al Mondiale in Qatar. Il 24 marzo la sfida alla Macedonia del Nord, il 29 l'eventuale sfida con la vincente di Portogallo-Turchia. Scamacca dice la sua: "Tutti sappiamo che è un momento importante, bisogna stare concentrati e dare tutto, per l'Italia e gli italiani. Noi tutti daremo il massimo per portare l'Italia al Mondiale. Gli spareggi vanno vinti per forza. Nelle prime convocazioni mi sono trovato molto bene, mi sono sentito come in famiglia. Il gruppo è compatto e all'Europeo si è visto".