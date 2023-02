News Juve – Dopo Nantes la notizia improvvisa: “Allegri ha deciso che…”

Una serata da incorniciare per la Juventus quella di ieri sera contro il Nantes. Sia perché ha permesso ai bianconeri di approdare agli ottavi di finale di Europa League, sia perché ha consacrato un fuoriclasse assoluto come Di Maria , che si avvicina sempre di più al rinnovo col club piemontese. Entrambe le parti sarebbero convinte che il proseguire insieme un altro anno sarebbe la scelta migliore, ma si vogliono attendere gli esiti processuali prima di mettere nero su bianco.

L'argentino è un campione di livello assoluto e Allegri sta spingendo per farlo firmare il prima possibile. Confrontandosi con la società ha capito che per Rabiot non ci sono margini di trattativa al momento. Per il Fideo le cose sono completamente diverse. Nell'ottica di perdere sia Paredes che il Cavallo Pazzo a giugno, la dirigenza bianconera si starebbe muovendo per un altro centrocampista di livello mondiale su suggerimento del tecnico livornese<<<