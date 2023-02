Nantes-Juve: “C’è un alieno in campo”. Ora trovate la carta Di Maria prima del derby

Una galleria di opere d'arte esposte dall'artista Angel Di Maria allo stadio del Nantes. I tifosi francesi, quei simpaticoni che cantavano "Serie B, Serie B" si ritrovano ad ammirare sbigottiti le mirabilie create dal fuoriclasse argentino. Una tripletta che sa di soprannaturale. Secco tre a zero in Francia e ottavi di Europa League conquistati nel modo più spettacolare possibile. Lo diciamo fin da ora, con un numero 22 così ispirato nessun traguardo è precluso alla Juve. I tifosi incoronano il loro super campione sui social. Andiamo a vedere come viene celebrato il Fideo. C'è spazio anche per qualche frecciatina per chi qualche mese fa lo apostrofava come un calciatore bollito<<<