Mercato, il nuovo ds ribalta la squadra: “Manda via 9 giocatori”

Fino al termine della stagione i calciatori attualmente in rosa dovranno dare il massimo per raggiungere i risultati prefissati dalla società. Portare a casa almeno un trofeo e qualificarsi per le competizioni europee del prossimo anno. Poi a giugno partirà inevitabilmente la rivoluzione. Perché gli addii alla Continassa saranno molteplici e a dirigere le operazioni in uscita potrebbe esserci un nuovo ds a fianco di Cherubini.