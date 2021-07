Allegri ha chiamato un cavallo “Corto Muso”… prima della famosa conferenza

La passione per i cavalli del tecnico della Juventus

redazionejuvenews

Tra otto giorni la Juventus inizierà ufficialmente la sua nuova stagione, quella che vedrà il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina dopo due anni di assenza. Nelle ultime due stagioni i bianconeri hanno conquistato lo Scudetto con Maurizio Sarri e, lo scorso anno, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana con Andrea Pirlo. Esperienze vincenti per i due allenatori post Allegri, che però non sono bastate per guadagnarsi la riconferma. Sarri prima e Pirlo poi hanno pagato lo scotto delle eliminazioni in Champions League, che hanno segnato il loro destino prematuramente.

Il ritorno di Allegri ha riportato entusiasmo a Torino, che nell'ultimo anno è forse mancato causando la perdita dello scudetto e dei tanti punti lasciati per strada dalla formazione bianconera. Un nuovo corso quello che aspetta il tecnico toscano, che torna sulla panchina della Juventus per cercare di migliorare e bissare i cinque anni della sua prima avventura in bianconero: cinque campionati, quattro Coppe Italia e due Supercoppe il palmares della prima avventura in bianconero, oltre a due finali di Champions League raggiunte e poi perse contro Barcellona prima e Real Madrid poi.

Allegri cercherà di resettare la testa dei giocatori per portarli ancora una volta alla vittoria, ma oltre alle prestazioni in campo c'è anche fibrillazione per la sua conferenza stampa di presentazione, che probabilmente sarà la prossima settimana. Allegri ha infatti regalato molte perle in conferenza stampa, come quella legata al "Corto Muso", quando cioè parlava dello Scudetto e di come per vincerlo basti arrivare anche di un solo punto davanti. Proprio relativamente alla famosa conferenza del "Corto Muso", c'è un particolare che fa sorridere: due giorni prima di quella conferenza infatti, Massimiliano Allegri ha chiamato uno dei suoi cavalli, nato appunto due giorni prima della conferenza, Corto Muso. Una curiosa coincidenza o un fatto voluto appositamente?