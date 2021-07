Mercato Juve – Boom CR7, attenzione: arriva un annuncio clamoroso!

Come vi abbiamo sempre ripetuto, il mercato della Juve di questa estate sarà determinato e fortemente indirizzato dal destino di Cristiano Ronaldo. La sua partenza o la sua permanenza a Torino sposteranno una quantità di soldi davvero imponente, condizionando dunque ogni possibile mossa di calciomercato della Juventus. Nel corso delle ultime settimane vi abbiamo parlato più volte di questa situazione cruciale, riportandovi ogni indiscrezione. E, come nostro solito, adesso torniamo a parlarne perché proprio in queste ore è arrivato un aggiornamento pesantissimo a tal riguardo. Ecco dunque l'annuncio che potrebbe stravolgere i piani di mercato della Vecchia Signora<<<