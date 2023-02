Allegri: “Domani un nuovo percorso, i ragazzi dimostrano di essere squadra”

Il tecnico dei bianconeri parla per presentare la sfida che vedrà la squadra scendere in campo domani contro i francesi

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domani sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium nella partita contro il Nantes, valevole per i sedicesimi dell'Europa League. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la sfida in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, insieme al difensore Gleison Bremer.

Prende la parola Bremer.

AMBIZIONI - "È una partita importante. Abbiamo parlato tra di noi, dobbiamo pensare partita per partita arrivare in fondo".

MODULO - "L'anno corso ho giocato a tre, ma se devo giocare a quattro va bene, sono a disposizione del mister".

BILANCIO - "Per me è positivo, ho fatto alcune partite sottotono, come Napoli e Monza, ma devo continuare a fare bene e crescere".

SQUADRA - "Siamo un bel gruppo, sappiamo delle difficoltà che ci sono ma siamo uniti e dobbiamo continuare così".

STAGIONE - "Dobbiamo finirla bene, l'anno prossimo poi si inizierà da zero senza penalizzazioni o altro".

VITTORIE - "Ci siamo ritrovati ma tutto passa per la squadra, se siamo uniti tutti quanti giochiamo meglio".

RISCATTO - "Dobbiamo pensare positivo e dare il massimo fino a fine stagione. Dobbiamo affrontare ogni partita come una finale e vedere a fine stagione cosa succede".

PROBLEMI - "Non mi piace mai cercare alibi, ho sbagliato due partite con Monza e Napoli e me ne prendo le responsabilità. Cinque anni fa che sono arrivato non mi conosceva nessuno, l'anno scorso ho vinto il premio di miglior difensore, sto cercando di migliorarmi sempre".

ALLEGRI - "Lo scorso anno giocavo a uomo, questa stagione a zona e questo è quello che il mister mi sta insegnando".

NANTES - "Abbiamo visto alcuni video, sono una squadra ordinata che gioca bene. Dobbiamo essere attenti nella fase difensiva, poi davanti abbiamo le qualità per fare gol".

Prende la parola Allegri.

RECUPERI - "Domani torna Cuadrado ma non al 100%, Bonucci verrà convocato ma solo per fargli respirare di nuovo il clima della partita. Pogba e Kaio ancora fuori, gli altri tutti disponibili".

EUROPA LEAGUE - "Domani inizia l'Europa League, purtroppo non siamo più in Champions e questa coppa diventa un obiettivo importante, in quanto potrebbe anche essere l'entrata alla prossima Champions. Questo doppio scontro sarà l'inizio per cercare di arrivare in fondo".

RABBIA - "Essere usciti dalla Champions ci ha lasciati arrabbiati. Domani inizia un nuovo percorso europeo, non semplice. Il Nantes nelle ultime dieci ha perso solo una volta con sei clean sheet, e sarà un passaggio che si giocherà sui 180 minuti: domani dovremmo crearci il vantaggio per andare in Francia nelle migliori condizioni".

FORMAZIONE - "Stamattina ci siamo allenati, devo valutare chi ha giocato di più, tenendo conto anche della partita di domenica contro lo Spezia".

FUTURO - "Siamo concentrati sul presente, partita dopo partita. Questa deve essere la nostra forza fino alla fine in tutte e tre le competizioni. Bisogna lavorare e migliorare in alcune cose e cercare di recuperare più punti possibili in campionato".

STIMOLI - "L'Europa ci da la possibilità di riempire il calendario, perchè è più bello giocare piuttosto che avere le settimane vuote. Dobbiamo essere bravi a giocare più partite possibili".

CHAMPIONS LEAGUE - "Non è andata bene, per me anche domani è un debutto perchè è la prima di Europa League che faccio in panchina. A maggior ragione bisognerà avere rispetto del Nantes e lavorare per vincere, sapendo che per farlo bisogna essere squadra, cosa che i ragazzi stanno dimostrando di essere".

POGBA - "Speriamo torni al più presto. Stamattina si è allenato con la squadra e speriamo torni presto, ma va valutato giorno dopo giorno".

GESTIONE - "Giovedì e domenica sono due giorni vicini ma stiamo recuperando tutti, ci saranno i cambi, ed è inutile lamentarsi della vicinanza dei giorni, giochiamo quando ce lo dicono".

MOMENTO - "Io sono l'allenatore della Juventus, che ha una società forte che è alla base di tutti noi. Io sono umano e ci sono momenti in cui vanno fatte alcune cose e tenuti alcuni comportamenti. In questo momento la compattezza deve essere mantenuta perchè fa la differenza: togliere 15 punti dalla mattina alla sera ti scombussola un po', e bisogna trovare degli espedienti per compattare tutto. Ora ci siamo assestati, dopo il passo falso di Monza, e dobbiamo cercare di fare bene domani per vincere e per prepararci al meglio alla partita contro lo Spezia".

CONCENTRAZIONE - "Più partite abbiamo meno ci alleniamo e più siamo impegnati a livello mentale. Questo lavoro lo facciamo per giocare le partite importanti, non per allenarci. La squadra è stata brava fino ad ora, dobbiamo salire un gradino alla volta per raggiugnere le posizioni europee nel minor tempo possibile. La squadra ha fatto 44 punti, che è un dato oggettivo, poi le altre cose non ci riguardano, noi dobbiamo guardare al campo".

CHIESA - "Ha recuperato bene dopo domenica, è un segnale che sta riassorbendo sempre meglio le partite che gioca".

VOGLIA - "Dobbiamo pensare partita dopo partita, non alle competizioni. Alla Juventus si gioca per vincere tutte le partite che si giocano, sia perchè se vinciamo lavoriamo meglio, sia perchè vincendo in campionato risaliremo la china. Domani ci sarà lo stadio pieno e bisogna essere pronti a dare una risposta".

TIFOSI - "Da quando ci hanno penalizzato anche i tifosi si sono compattati e ci stanno aiutando molto, sono contento di questo".

NANTES - "È una buona squadra, solida, con giocatori tecnici davanti. Vorrei mandare un abbraccio al giocatore che ha perso il bambino, mi dispiace molto e gli sono vicino". Intanto John Elkann lavora per l'ItalJuve, tutti i calciatori nel mirino del club bianconero<<<