Mercato | Elkann ha deciso, vuole l’ItalJuve: tutti i nomi nel mirino

La Juventus pianifica il prossimo calciomercato e in base al diktat della proprietà, si punterà soprattutto su profili italiani, subito pronti a confrontarsi con il campionato di Serie A senza aver bisogno di periodi di adattamento. Abbiamo preparato il modello made in Italy della futura Vecchia Signora basandoci su quelli che appartengono già al club piemontese e quelli che potrebbero arrivare nelle prossime finestre di mercato. Tre nomi per ogni ruolo. Dai portieri ai difensori, passando per gli esterni e i centrocampisti. Dulcis in fundo gli attaccanti.Comiciamo subito con gli estremi difensori<<<