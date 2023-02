Calciomercato Juventus – Cherubini spiazza tutti: “Dal Real arriva…” / News

Il lavoro svolto da Allegri nelle ultime settimane è evidente. Senza la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d'Appello Federale, la Juventus sarebbe seconda a pari punti con l'Inter di Inzaghi. La Vecchia Signora è anche approdata alle semifinali di Coppa Italia e si appresta ad affrontare la sfida col Nantes in Europa League. Insomma c'è ancora tanto in ballo in questa stagione. Nelle segrete stanze della Continassa si respira un nuovo clima di ottimismo anche se lo spettro delle nuove sentenze è dietro l'angolo.