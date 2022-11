Ag. Vlahovic: “Infortunio spiacevole. La Juve l’opzione migliore per lui”

Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, ha rilasciato un'intervista a Gazzetta.it, parlando del suo assistito. Il serbo ha saltato le ultime gare della Juventusper problemi fisici e ora si prepara al Mondiale: "È un infortunio molto spiacevole. È stato difficile per Dusan non poter essere in squadra nelle ultime partite. Grazie a Dio, l'infortunio non è così grave. Quindi speriamo tutti che Dusan sia pronto al 100% per la prima partita contro il Brasile".