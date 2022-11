Pausa Mondiale, Sacchi: “La Juve perde 11 giocatori, non sono pochi”

6 vittorie nelle ultime 6 partite di Serie A, 12 gol segnati e 0 subiti: l'ultimo mese in casa Juve è stato quasi perfetto. Così perfetto da far sperare in un'assurda rimonta scudetto, se non fosse che ora ci sarà la pausa per le nazionali. Proprio nel momento più bello, quello in cui la squadra di Allegri sembrava aver trovato continuità e fiducia, ora per quasi 2 mesi il campionato rimarrà fermo. Per la Juve è un gran bel problema.