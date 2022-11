Juventus: la situazione dei giocatori in prestito

Molti dei giocatori di proprietà bianconera in giro per l'Italia e per l'Europa si stanno distinguendo per le loro prestazioni in questa prima parte di stagione

redazionejuvenews

La Juventus ha chiuso la prima parte di stagione caratterizzata da molte difficoltà: a partire da quelle in campo, fino ad arrivare a quelle dovute a vicende extra campo, la squadra bianconera ha avuto un inizio di stagione molto difficile, che l'ha vista eliminata dalla Champions League e costretta a rincorrere in campionato, con 10 punti di distacco dal Napoli primo e due dal Milan secondo. I bianconeri hanno corretto il tiro nelle ultime partite, e sperano di iniziare a gennaio così come hanno lasciato ora per la pausa per il Mondiale.

Questo periodo sarà utile per rimettere a posto le idee, ma anche per fare valutazioni sui giocatori, non solo quelli in rosa, ma anche quelli in prestito in giro per l'Italia e per l'Europa, dove i bianconeri hanno piazzato tanti dei loro talenti. Primo su tutti Rovella, che dopo aver fatto la preparazione con la squadra, è stato prestato al Monza, dove si sta facendo notare per le grandi prestazioni fornite: il giocatore sta dimostrando tutte le sue qualità, tanto che anche il Manchester City avrebbe messo gli occhi su di lui. La Juventus è comunque certa del futuro del giocatore, che dal prossimo anno tornerà stabilmente in bianconero.

La Juventus segue anche le festa di Cambiaso, prestato al Bologna e che a fine anno tornerà anche lui a Torino, per rimanere probabilmente in squadra, vista anche la partenza di Alex Sandro. Attenzione da parte dei bianconeri anche su DeWinter, che all'Empoli sta facendo molto bene, così come Pellegrini, che all’Eintracht sta facendo notare tutte le sue qualità.