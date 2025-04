Ag. Sudakov: “La Juventus lo segue da tre anni”

Carlo Nicolini, agente di Georgiy Sudakov, avrebbe confermato l'interesse prolungato della Juventus per il suo assistito

Intervistato per TJ, Carlo Nicolini ha parlato del suo assistito Georgiy Sudakov, calciatore in forza allo Shakthar Donetsk, spesso accostato alle mire della Juventus. Ecco le sue parole: “Offerta della Juve? Pur non sapendo la veridicità della notizia, è una cosa assolutamente normale. Credo che Sudakov sia seguito da molte squadre importanti. Un grande club che, dopo stagioni tormentate, vuol tornare grande prova sempre a prendere grandi giocatori. La Juve così come altri club italiani lo avevano già attenzionato un due o tre anni fa per via delle sue qualità che, nonostante la giovane età, erano già piuttosto evidenti. Qualità che sono state dimostrate non solo nel campionato ucraino, ma anche a livello internazionale”.

Nicolini: “Shakthar aperto alla cessione”

Inoltre, l'agente ha anche aggiunto: "Penso che questo possa essere l'anno giusto. Lo Shakhtar è un grandissimo club con ambizioni importanti – nonostante la situazione non sia favorevole -, ma è aperto alla cessione. Il giocatore vuole provare un'esperienza diversa in un campionato top. Ovviamente la dirigenza del club ucraino, che lavora sempre molto bene, lo lascerà andare alle giuste condizioni. ⁠Sicuramente ha caratteristiche importanti: è giovane, ma già molto esperto, è duttile/eclettico e oltre alle doti tecniche porterebbe personalità e leadership che forse sono un po' mancate quest'anno nella rosa bianconera. Sudakov è certamente un grandissimo colpo, e son convinto che chi lo prende faccia un affare a prescindere dal prezzo".