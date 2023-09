Ag. Soulé: “Alla Juve sono contenti del suo rendimento al Frosinone”

Martin Guastadisegno, agente di Soulé, ha detto la sua a TMW sul calciatore argentino, di proprietà della Juve. Ecco le sue parole: "E' un ragazzo giovane, gli mancava solo la continuità. Alla Juve non aveva spazio per giocare tutte le partite e anche per farlo nel suo ruolo. Di Francesco è stato bravo, in estate avevamo tante offerte ma abbiamo scelto Frosinone per lui e per Angelozzi, che è un fenomeno.