Adani: “Cristiano Ronaldo alla Roma? Una bella idea, ecco perché”

L'ex giocatore e opinionista ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport le voci che accostano l'ex punta bianconera ai giallorossi.

redazionejuvenews

Questi sono giorni caldi per il mercato della Serie A e la Juventus, come molti altri club, è impegnata su diversi fronti per rinforzare la squadra. Ma tra le voci che si rincorrono nelle ultime ore, ce n'è una clamorosa che riguarda un ex bianconero: l'interessamento della Roma per Cristiano Ronaldo. Sarebbe un ritorno clamoroso in Italia per l'attaccante portoghese, che poco più di un anno fa era passato dalla Juve al Manchester United. Di questo ha parlato anche Daniele Adani, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Secondo l'ex difensore e commentatore di Rai Sport, questa sarebbe un'operazione positiva: "Secondo me è una bella idea perché il calcio è speciale se in un progetto ci sono il sogno e la realtà: Ronaldo è entrambe le cose. E poi Roma è una città fantastica che si fa trasportare: l’ambiente è caldissimo, vive di picchi di entusiasmo. Ronaldo è una certezza: ha 37 anni, ma biologicamente molti in meno. E la sua professionalità è nota: pensiamo a quanto potrebbero imparare i ragazzi della Roma guardando Ronaldo in allenamento".

Sarebbe fattibile anche una convivenza con Tammy Abraham: "Bisognerebbe lavorarci su, ma vedo più aspetti positivi, soprattutto per l’inglese. Ronaldo potrebbe insegnargli molto nei movimenti, negli smarcamenti, nel dialogo in spazi stretti. Nell’ultima stagione la Roma si è espressa bene in prevalenza negli spazi ampi, con Ronaldo qualcosa cambierebbe e ci sarebbe un’altra opzione. Abraham non è Benzema, ma può migliorare molto se messo accanto a Ronaldo".

L'eventuale accoglienza della città di Roma: "Ah, sarebbe fantastica. Si vive per queste cose: l’entusiasmo sarebbe contagioso, l’elemento imprescindibile del calcio è il popolo. E tutti ci godremmo Ronaldo".

Nel frattempo Hugo Viana, direttore sportivo dello Sporting Lisbona, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK di un possibile ritorno a casa di CR7: "In questa stagione non credo, ma non si sa mai, può decidere dove preferisce andare. Ha ancora un anno di contratto, quindi qualsiasi cosa deciderà, vedremo".