Calciomercato Juventus / De Ligt, Neymar, Di Maria, Koulibaly: vero o falso

In tempo di calciomercato le notizie impazzano senza controllo e la Juventus ne sa qualcosa. La Vecchia Signora infatti è costantemente al centro di tantissime indiscrezioni e delle voci più disparate. Alcune assolutamente concrete e veritiere, altre probabilmente prive di fondamento. Ma non è sempre facile capire la differenza tra vero e falso, tra una notizia reale e una fake news. E, forse mai come quest'anno, in orbita Juve stanno circolando indiscrezioni di mercato veramente clamorose.

Andando più nello specifico, nelle ultime settimane si è parlato tanto di grandissimi nomi accostati ai bianconeri, così come di nuovi possibili addii molto pesanti. Da una parte i vari Di Maria e Koulibaly, fino ad arrivare addirittura a Cristiano Ronaldo, Neymar ed altri ancora. Dall'altra, il nome più grosso in uscita è naturalmente quello di Matthijs de Ligt. Cosa c'è di vero (e di falso) in tutte queste indiscrezioni? In questa nostra nuova rubrica di calciomercato, cerchiamo di darvi tutte le risposte in base a quanto abbiamo raccolto in merito. Senza indugiare oltre dunque, iniziamo subito con la raffica partendo dalla situazione legata a De Ligt <<<