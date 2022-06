Flop 11 Manchester United: ci sono Di Maria e Lukaku

Il Sun ha pubblicato la formazione dei peggiori acquisti del club inglese. Tra questi spiccano gli obiettivi di mercato di Juventus e Inter.

redazionejuvenews

La redazione del Sun ha stilato la Flop 11 del Manchester United. Tra i giocatori scelti spuntano nomi eccellenti, nonché grandi protagonisti delle vicende di mercato della Serie A. Tra questi infatti c'è anche Angel Di Maria, uno dei grandi obiettivi di questa estate della Juventus. Lo stesso argentino in effetti non ricorda con grande entusiasmo l'esperienza ai Red Devils: "Sono rimasto solo un anno. Non il miglior periodo della mia carriera. O, per meglio dire, non mi hanno permesso di dare il meglio lì. Ho avuto problemi con il tecnico (Van Gaal), ma grazie a Dio poi sono potuto venire al Paris Saint-Germain, dove sono tornato a essere me stesso". Nella stagione 2014-2015 il club inglese lo acquistò dal Real Madrid per circa 80 milioni di euro. In quell'annata per il Fideo32 partite con 4 gol e 12 assist in tutte le competizioni.

Ma a spiccare c'è anche un altro nome di grande rilevanza, come quello di Romelu Lukaku. Il belga ormai sembra a un passo dal ritorno in prestito oneroso all'Inter, a un anno dal suo trasferimento al Chelsea per la cifra monstre di 115 milioni di euro. Il belga ha giocato nel Manchester United dal 2017 al 2019: in totale con i Red Devils ha collezionato 96 partite segnando 42 gol e fornendo 13 assist. Un rendimento che non è bastato a entrare nel cuore dei tifosi e nelle grazie del club, che poi lo cedette all'Inter, dove era stato richiesto con decisione dall'allora tecnico nerazzurro Antonio Conte. Un rapporto complicato e altalenante con la Premier League insomma, visto anche il rendimento nella stagione scorsa al Chelsea. Da qui la voglia di tornare in Serie A, nella Milano nerazzurra, dove ha fatto benissimo.

In classifica poi ci sono anche altri due giocatori dell'Inter. Uno è Matteo Darmian. Il Manchester United lo acquistò dal Torino per 18 milioni di euro nel 2015. In totale con i Red Devils ha giocato 92 partite, con 1 gol e 3 assist. Nel 2019 poi ci fu il ritorno in Italia, al Parma. L'altro è uno dei nuovi acquisti nerazzurri di questo mercato: Henrikh Mkhitaryan. Il trequartista armeno, arrivato a parametro zero dalla Roma, fu acquistato dal Borussia Dortmund per 31,5 milioni di euro. Con gli inglesi per lui alti e bassi: in totale ha giocato 63 partite con 13 gol e 11 assist, prima di passare all'Arsenal.

Flop 11 Manchester United

Victor Valdes

Darmian

Blind

Rojo

Schneiderlin

Veron

Bebe

Mkhitaryan

Alexis Sanchez

Di Maria

Lukaku