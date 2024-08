Sassuolo-Juventus Women: tutti i precedenti

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita contro il Sassuolo.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Tutto pronto per l’esordio stagionale della Juventus Women nella Serie A Femminile – impegnata in trasferta a Sassuolo nella partita in programma domenica 1 settembre alle 18 allo stadio Enzo Ricci. Riportiamo di seguito alcune statistiche e curiosità relative al match che attende la squadra di mister Canzi.

SASSUOLO-JUVENTUS WOMEN, I PRECEDENTI E LE STATISTICHE DEL MATCH Il Sassuolo è, con la Fiorentina, una delle due squadre contro cui la Juventus vanta più successi in Serie A: 13 entrambe – fanno eccezione due pareggi (settembre 2022 e gennaio 2023) e una sconfitta (marzo 2019). Inoltre, a nessuna avversaria le bianconere hanno rifilato più reti nella competizione: 41, come all’Inter; Nonostante la Juventus sia la formazione con cui il Sassuolo ha perso più partite casalinghe in Serie A (sei), la squadra emiliana potrebbe diventare, dopo Milan (quattro) e Roma (tre), la terza capace di rimanere imbattuta per almeno tre sfide interne con le bianconere nel massimo campionato – 1V, 1N finora; Il Sassuolo ha perso la prima partita stagionale nelle ultime due edizioni di Serie A (entrambe per 2-1, con Sampdoria e Fiorentina) dopo essere rimasto imbattuto in quattro delle prime cinque (2V, 2N).

Cinque delle sue gare d’esordio nel torneo, inoltre, il club emiliano le ha disputate in casa, più di qualsiasi altra formazione da quando milita nel massimo campionato (2017/18); Tra le squadre attualmente in Serie A, solo la Roma (28) vanta una striscia aperta di partite casalinghe senza pareggi in campionato più lunga rispetto al Sassuolo (12); l’ultimo segno X interno delle neroverdi risale infatti allo scorso 1° ottobre (contro il Pomigliano); da allora cinque vittorie e sette sconfitte davanti al proprio pubblico;

La Juventus ha vinto tutte e sette le partite d’esordio stagionale in Serie A con un punteggio aggregato di 25-3. Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1995/96) solo una squadra ha centrato il successo nella prima partita disputata in un singolo massimo campionato per otto annate consecutive: la Torres tra il 2006/07 e il 2013/14 (successi a tavolino inclusi); La Juventus ha vinto ognuna delle ultime tre partite di Serie A e potrebbe centrare quattro successi di fila nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre scorsi (quattro in quel caso)”.