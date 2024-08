Juve Women, UFFICIALE – Belotto passa all’Ivrea

La Juve ha ufficializzato il trasferimento di Soledad Belotto: il portiere delle Women lascia le bianconere per passare in prestito all'Ivrea

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha ufficializzato il trasferimento di Soledad Belotto dalle Women all’Indipendiente Ivrea. Il portiere lascia le bianconere con la formula del prestito temporaneo.

La nota del club

“Soledad Belotto giocherà la stagione 2024/2025 in prestito all’Independiente Ivrea ASD: è ufficiale infatti la cessione temporanea annuale del portiere della Juventus Women. In bianconero dall’inizio del 2023, la giocatrice classe 2003 è arrivata nel nostro paese dopo le esperienze nel suo paese d’origine, il Paraguay, fra le selezioni giovanili di Guaranì, Olimpia, Sol de América, Junior de Barranquilla e Libertad Limpeño. Alla Juventus ha prima difeso la porta della nostra Under 19 per poi, nel gennaio del 2024, cominciare l’avventura nel campionato di Serie C con la maglia dell’Independiente Ivrea ASD. Club nel quale giocherà, dunque, anche in questa stagione. In bocca al lupo, Soledad!.