Nazionale italiana femminile, Salvai lascia il ritiro per infortunio

Cecilia Salvai, difensore della Juventus Women, ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per un infortunio muscolare.

Cecilia Salvai, difensore della Juventus Women e della Nazionale italiana, ha lasciato il ritiro delle azzurre per un infortunio. La calciatrice bianconera ha subito un affaticamento al flessore della coscia destra. Ecco il comunicato della FIGC: “Dopo l’ultimo allenamento allo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro, la Nazionale femminile è pronta a partire alla volta di Belfast, dove martedì (calcio d’inizio alle 20 ora italiana, le 19 locali) affronterà l’Irlanda del Nord nell’ultimo impegno del 2022.

Non farà parte del gruppo Cecilia Salvai: il difensore della Juventus ha lasciato il raduno in via precauzionale a causa di un affaticamento muscolare al flessore della coscia destra. L’elenco delle convocate Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan); Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter); Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Elisa Polli (Inter). Il programma Domenica 13 novembre Ore 16.15 Partenza volo da Trieste all’aeroporto di Belfast Lunedì 14 novembre Ore 11.00 l.t. Allenamento ufficiale MD-1 presso lo Stadio Seaview Martedì 15 novembre Ore 19.00 l.t. Gara Irlanda del Nord-ITALIA”.