Juve, l’annuncio pesante in diretta. “Allegri coraggioso, Milinkovic come Vlahovic”

Sarà Juventus-Lazio a chiudere la 15° giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta per il Mondiale. A sfidarsi due dei tecnici italiani più importanti, Allegri e Sarri. Due filosofie diverse, entrambe vincenti. Il doppio ex Paolo Di Canio si è espresso ai microfoni di Tuttosport sulla sfida dell'Allianz Stadium e sulle differenze fra i due allenatori.

"Sarri riesce a dare uno spartito anche senza campioni e sa adattarsi come successo al Chelsea e alla Juventus stessa. Il mio amico Max fino a 4 settimane fa non ha avuto il coraggio di lanciare i giovani. Possibile che un mese fa fossero meno forti. Un atto di coraggio andava fatto prima. Adesso devo dirgli comunque bravo". Di Canio non ha gradito neanche la comunicazione di Allegri: "Si era messo nelle condizioni di fare muro, il suo modo era troppo altezzoso. Poi la svolta quando disse "giustamente mi hanno massacrato". Da quel momento in effetti la Juve ha ripreso a fare risultati, almeno in campionato.

Nell'intervista a Di Canio c'è una parte interessante dedicata a Milinkovic e alla Juventus: "Sergej sarebbe la mezzala che nel 4-3-3 diventa trequarti. Mac lo vedrebbe negli ultimi 35 metri. Può fare la differenza, ma alla Juve non può trotterellare e fare sempre tacco, suola e punta. Un conto è giocare con la pressione di dover vincere lo scudetto. Un po' come Vlahovic. E' ovvio che fosse più facile giocare ala Fiorentina". Queste le parole del doppio ex e attualmente opinionista di Sky Sport. Sul Sergente la Juve rimane vigile, l'offerta da 6 milioni più bonus a stagione è pronta. Bisognerà convincere Lotito a diminuire le proprie pretese economiche. Senza rinnovo con i capitolini, il prezzo dovrà per forza di cose scendere in maniera rilevante. Intanto sono arrivate grosse news nella notte: tre nomi nuovi per la Juventus<<<