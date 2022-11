Juventus Women, le convocate per la pausa delle Nazionali

La Juventus , dopo un tour de force e la cocente sconfitta nella Supercoppa italiana contro la Roma , si fermerà per permettere a tutte le calciatrici di disputare le partite previste con le rispettive nazionali. Il club bianconero, in un comunicato, ha elencato tutte le convocate, che sono ben 16, principalmente italiane, visto che la selezione azzurra ha scelto 11 calciatrici della Vecchia Signora, seguita dalla Svezia , che ha chiamato Evelina Duljan e Linda Sembrant per le prossime partite.

Ecco la nota: "Pausa Nazionali per le Juventus Women. Sedici di loro sono convocate con le loro Selezioni. ITALIA Convocate in Nazionale maggiore Girelli, Cernoia, Rosucci, Bonfantini, Boattin, Caruso, Salvai, Cantore, Bonansea, Aprile. FRANCIA La convocata con la Nazionale francese è Pauline Peyraud-Magnin SVEZIA Convocazioni per Evelina Duljan e Linda Sembrant DANIMARCA Chiamata in Nazionale per Sofie Junge Pedersen OLANDA In Nazionale Lineth Beerensteyn CANADA Convocazione per Julia Grosso