Nava: “Per me la Juventus è tutto, percorso inaspettato”

Maddalena Nava, calciatrice della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “È stato un percorso inaspettato, perchè sono arrivata qua che ero una bambina. Adesso aver firmato il primo contratto da professionista è qualcosa di impensabile. Era un sogno lontano e non mi sarei mai aspettata di viverlo. È un onore per me aver firmato con questo grande club. Per me significa tutto. Io sono tifosa della Juve sin da bambina, quindi passare da vedere la Juve in televisione ed emozionarmi per un gol della Juve, a poter segnare io un gol della Juventus è come un sogno che si realizza. Qualcosa che aspetto da quando sono nata”.