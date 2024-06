Juve Women, Gama: “Si sta riducendo il gap del calcio italiano”

Sara Gama, capitano della Juve ha parlato della differenza sempre meno marcata tra il calcio femminile italiano e quello di carattere europeo

In occasione dell’evento della Milano Football Week, Sara Gama, capitano della Juventus Women, ha parlato dei progressi del calcio femminile italiano. Ecco le sue parole: “Si sta riducendo il gap fra il calcio femminile italiano e quello europeo. Sia a livello di club che dal punto di vista delle nazionali. Ce la giochiamo alla pari e dal punto di vista tecnico e tattico non abbiamo nulla da invidiare come Italia a nessuno. Ora c’è un bacino ampio di ragazze da cui attingere. Bisogna chiaramente lavorare molto. Diffidenza da parte del mondo maschile nei confronti del calcio femminile? La diffidenza non è superata ma migliorata. I cambi culturali richiedono tempo, dagli addetti ai lavori il calcio femminile è visto come opportunità in più”.