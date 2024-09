Mbock: "Juventus Women? Al sorteggio ero felice..."

Mbock, calciatrice del PSG femminile, ha detto la sua sulla partita con la Juventus, match di qualificazione di UWCL.

Mbock Bathy, calciatrice del PSG Women, ha detto la sua sulla partita con la Juventus, match di qualificazione per il pass della UWCL. Ecco le sue parole sui canali ufficiali del club parigino, gara d’andata che verrà disputata questa sera alle 19: “Se puntiamo alla qualificazione? Sì, questo è un obiettivo prioritario. Il Paris Saint-Germain deve giocare nella Women’s Champions League. In ogni caso, questo è il nostro obiettivo. Credo che nessuno qui immagini di non giocare la Coppa dei Campioni quest’anno. Quindi sarà importante inserirsi bene nella competizione e vincere le prossime partite contro la Juventus”.

Sul sorteggio con la Juventus Women

“Al sorteggio era abbastanza felice. Tra i potenziali avversari avrei voluto giocare contro la Juventus. È un avversario che sono abituato a incontrare in Women’s Champions League. E’ un buon avversario, ma anche noi abbiamo le nostre forze e avremmo dovuto vincere a prescindere dall’avversario. Sarà una partita importante, ma noi saremo pronti. È una squadra che sa giocare. Ha fatto enormi progressi negli ultimi anni e sta facendo grandi cose nel suo campionato, ma anche a livello europeo. Dovremo stare attenti, ma ho fiducia nella nostra squadra e nelle mie compagne”.