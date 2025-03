Juve Women, sconfitta di misura contro l’Inter

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita contro l'Inter.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il report: “Dopo i primi minuti di studio sotto il sole di Milano, il primo squillo dell’incontro è firmato Abi Brighton che, dopo un’azione di Krumbiegel sulla destra, calcia in porta senza però riuscire a trovarla. Poco più tardi invece sono Beccari e Cantore a provare a far male alle avversarie non riuscendo però a sfruttare una buona avanzata; a metà primo tempo è la numero 9 bianconera ad andare vicina al vantaggio con una conclusione in diagonale respinta però con i piedi dal portiere di casa. Alla mezz’ora invece rischia lo svantaggio la squadra di coach Canzi con Serturini che colpisce la traversa dopo l’ottima rimonta di Harviken su Cambiaghi involata verso la porta di Peyraud-Magnin. Ed è quando il primo tempo sembra avviarsi sul risultato di parità, al minuto 45, che le bianconere sbloccano il punteggio: calcio di punizione dalla distanza di Brighton che trova la leggera ma decisiva deviazione di Beccari in area di rigore con il pallone si infila così sul secondo palo. È l’ultima emozione di un primo tempo equilibrato che la Juventus Women chiude però avanti di una rete”.

Sulla ripresa

"La ripresa comincia con il pallino del gioco nei piedi della squadra di casa a caccia della rete che riporterebbe nuovamente in parità l'incontro. La prima occasione però è a tinte bianconere e ancora firmata Beccari, dopo una più che promettente avanzata di Krumbiegel, che non riesce a essere precisa nella conclusione. Al 56' però l'Inter trova il pari con la girata di Tomaselli che finisce alle spalle di PPM. I minuti successivi viaggiano tutti sul filo dell'equilibrio con la battaglia nella zona centrale del campo e con poche reali chance da gol per entrambe le formazioni. Coach Canzi attinge dalla panchina per mantenere alto il livello delle energie ed è proprio Thomas, subentrata nel secondo tempo, ad avere una buona chance su meraviglioso assist di Cantore ma la francese viene chiusa sul più bello in area di rigore. Qualche istante prima è bravissima invece Lenzini a leggere perfettamente la traiettoria del colpo di testa di Cambiaghi e salvare sulla linea di porta. A due giri d'orologio dalla fine le bianconere rimettono la testa avanti e lo fanno splendidamente: Krumbiegel recupera la sfera e lancia in profondità Vangsgaard bravissima a imbeccare, appena entrata in area di rigore, alle sue spalle con un colpo di tacco Cantore che con precisione riporta in vantaggio la Juventus Women. Nel recupero però le nerazzurre trovano prima il pari dal dischetto con Wullaert e successivamente il 3-2 con il tocco sotto porta di Polli".